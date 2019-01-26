Светлана Миронова: На первом огневом рубеже сделала поправки, пошли промахи

Биатлон 26 января 2019 17:05 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Ветер очень сильно поменялся относительно пристрелки. На первом огневом рубеже сделала поправки, пошли промахи. Было очень тяжелое состояние, организм подустал. Сейчас будет время отдохнуть и восстановиться. Конечно, я не начинала сезон на Кубке мира, однако я бегала все гонки на Кубках IBU. Состояние трассы? Она немного подтаяла, были небольшие трудности, - заявила Миронова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Старых пришла к финишу 43-й, допустив девять промахов. Победу в гонке одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.