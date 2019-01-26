Светлана Миронова: На первом огневом рубеже сделала поправки, пошли промахи - Советский спорт
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Биатлон26 января 2019 17:05Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Светлана Миронова: На первом огневом рубеже сделала поправки, пошли промахи

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Ветер очень сильно поменялся относительно пристрелки. На первом огневом рубеже сделала поправки, пошли промахи. Было очень тяжелое состояние, организм подустал. Сейчас будет время отдохнуть и восстановиться. Конечно, я не начинала сезон на Кубке мира, однако я бегала все гонки на Кубках IBU. Состояние трассы? Она немного подтаяла, были небольшие трудности, - заявила Миронова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Старых пришла к финишу 43-й, допустив девять промахов. Победу в гонке одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер.

#миронова светлана#кубок мира по биатлону#антхольц
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