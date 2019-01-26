Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Антхольце, Логинов – 7-й

В итальянском Антхольце у мужчин состоялась гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.
Победу одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бе, вторым стал француз Антонин Гигонна, его соотечественник Кентен Фийон-Майе замкнул тройку лидеров.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший седьмое место. Евгений Гараничев стал 20-м, Дмитрий Малышко – 27-м, Александр Поварницын – 35-м, а Матвей Елисеев – 53-м.
Кубок мира
Шестой этап. Антхольц
Мужчины
Гонка преследования. 12,5 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 31.33,7 (3 штрафных круга).
2. Антонин Гигонна (Франция) – + 34,8 (1).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – + 40,6 (2)
… 7. Александр Логинов (Россия) – + 57,5 (1)
… 20. Евгений Гараничев (Россия) – + 2.36,9 (4)
… 27. Дмитрий Малышко (Россия) – + 3.03,5 (3)
… 35. Александр Поварницын (Россия) – + 3.45,3 (3)
… 53. Матвей Елисеев (Россия) – + 5.40,5 (8)