Дальмайер выиграла масс-старт, одержав первую победу в сезоне

Биатлон 27 января 2019 15:28 Автор: Липкин Антон

Немецкая биатлонистка не побеждала с Олимпийских игр в Пхенчхане.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер победила в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.

25-летняя немецкая биатлонистка допустила один промах (на третьем огневом рубеже) и опередила Маркету Давидову из Чехии на 13,1 секунды. Третьей к финишу пришла еще одна представительница Германии – Ванесса Хинц.

Эта победа стала для Дальмайер первой в личных гонках нынешнего сезона и первой после Олимпийских игр в Пхенчхане.

Лучшей из российских биатлонисток стала Светлана Миронова, занявшая 18-е место. Следом за ней завершила гонку Екатерина Юрлова-Перхт, которая шла в тройке после второй стрельбы, но на следующих двух допустила по два промаха. Ирина Старых с одной ошибкой на огневом рубеже показала 22-й результат.

Седьмой этап Кубка мира пройдет в канадском Кэнморе с 7 по 11 февраля. В его рамках запланированы индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.