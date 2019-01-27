Дальмайер выиграла масс-старт, одержав первую победу в сезоне - Советский спорт
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Биатлон27 января 2019 15:28Автор: Липкин Антон

Дальмайер выиграла масс-старт, одержав первую победу в сезоне

Немецкая биатлонистка не побеждала с Олимпийских игр в Пхенчхане.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер победила в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антерсельве.

25-летняя немецкая биатлонистка допустила один промах (на третьем огневом рубеже) и опередила Маркету Давидову из Чехии на 13,1 секунды. Третьей к финишу пришла еще одна представительница Германии – Ванесса Хинц.

Эта победа стала для Дальмайер первой в личных гонках нынешнего сезона и первой после Олимпийских игр в Пхенчхане.

Лучшей из российских биатлонисток стала Светлана Миронова, занявшая 18-е место. Следом за ней завершила гонку Екатерина Юрлова-Перхт, которая шла в тройке после второй стрельбы, но на следующих двух допустила по два промаха. Ирина Старых с одной ошибкой на огневом рубеже показала 22-й результат.

Седьмой этап Кубка мира пройдет в канадском Кэнморе с 7 по 11 февраля. В его рамках запланированы индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.

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