Тарьей Бе: WADA связано отношениями с Россией, оно трусит

Биатлон 27 января 2019 15:48 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

Всемирное антидопинговое агентство занимается перепроверкой проб российских спортсменов.

Норвежский биатлонист Тарьей Бе высказался о том, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет себя в отношении России.

В декабре-январе эксперты WADA посетили Московскую антидопинговую лабораторию для извлечения базы данных допинг-проб российских спортсменов за 2011-2015 годы, после чего исполком организации принял решение не лишать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Это вызвало неоднозначную реакцию зарубежных спортсменов, так как по условиям восстановления РУСАДА Россия должна была предоставить доступ в лабораторию до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок из-за того, что в декабре оборудование экспертов WADA не соответствовало российскому законодательству.

«На мой взгляд, WADA немного трусит, – приводит слова 30-летнего норвежца «Газета.Ru» со ссылкой на Dagbladet. – Такое ощущение, что они не очень хорошо разбираются в случае с Россией, в ожидании пока эта тема станет менее актуальной. Но спортсмены не забывают.

WADA существует для борьбы с мошенничеством и допингом и для защиты чистых спортсменов. Сейчас все наоборот: они связаны отношениями с Россией и другими странами. Они больше заботятся о защите собственных интересов».