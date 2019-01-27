Лаура Дальмайер: На первом круге думала, не сойти ли мне

Биатлон 27 января 2019 18:33 Источник: «РИА Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

- Главное, всегда сохранять позитивный настрой. На первом круге сегодняшней гонки я чувствовала себя не слишком хорошо, даже думала, не сойти ли мне, но сказала себе: «Ты должна идти дальше».

Победа придаст мне уверенности в себе. Стоять на верхней ступени пьедестала - это нечто особенное, я уже давно мечтала об этом, представляла себе, что снова буду первой. Сейчас мне намного легче вспоминать о том, что творилось со мной осенью, но я никогда не забуду, как тяжело мне пришлось, - приводит слова Дальмайер РИА «Новости».

Добавим, что эта победа стала для Дальмайер первой в личных гонках нынешнего сезона и первой после Олимпийских игр в Пхенчхане.