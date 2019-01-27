Анатолий Хованцев: Последний выстрел лишил Гараничева надежды на призовое место

Биатлон 27 января 2019 18:50 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил выступление российских биатлонистов в масс-старте на 6-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Напомним, что в гонке с общего старта Гараничев стал 7-м, Логинов финишировал на 20-м месте, а Елисеев показал 29-й результат.

— Результат Гараничева — это положительный знак?

— Да. С двумя кругами он мог бороться за подиум. Последний выстрел лишил его окончательной надежды на призовое место. А так — гонка для него сложилась хорошо. Что касается Логинова, то состояние у него не самое веселое. Проблема та же самая, что была в спринте. Говорили с ним, что нужно просто пойти и отстреляться, тогда все будет возможно. Функционально ногами он проехал неплохо.

— Во вторник говорили, что дополнительный день пребывания в Антхольце ничего не решает. Судя по нашим выступлениям здесь, показалось, что решает.

— Каждый день пребывания, конечно, сказывается на функциональном состоянии. У Логинова была проблема — боли в правом боку. Сейчас будем встречаться с врачом и разговаривать, что за симптомы, - приводит слова Хованцева «Матч ТВ».