Сергей Чепиков: Российские биатлонисты функционально хорошо готовы, но очень много промахов - Советский спорт
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Биатлон27 января 2019 20:10Источник: ТАСС

Сергей Чепиков: Российские биатлонисты функционально хорошо готовы, но очень много промахов

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Италии.

- Качество стрельбы упало, видимо, из-за усталости, нет концентрации на огневых рубежах. И мужчины, и женщины двигаются хорошо, но не могут концентрированно работать над каждым выстрелом, торопятся, поэтому такой результат. Функционально хорошо готовы, но очень много промахов. Может быть, психологическая усталость сказывается, но у всех похожая ситуация, - приводит слова Чепикова ТАСС.

Добавим, что следующий этап Кубка мира пройдет 7-10 февраля в канадском Кэнморе.

#кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону
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