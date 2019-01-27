Сергей Чепиков: Российские биатлонисты функционально хорошо готовы, но очень много промахов

Биатлон 27 января 2019 20:10 Источник: ТАСС

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Италии.

- Качество стрельбы упало, видимо, из-за усталости, нет концентрации на огневых рубежах. И мужчины, и женщины двигаются хорошо, но не могут концентрированно работать над каждым выстрелом, торопятся, поэтому такой результат. Функционально хорошо готовы, но очень много промахов. Может быть, психологическая усталость сказывается, но у всех похожая ситуация, - приводит слова Чепикова ТАСС.

Добавим, что следующий этап Кубка мира пройдет 7-10 февраля в канадском Кэнморе.