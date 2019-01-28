Фуркад пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Канаде и США - Советский спорт
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Биатлон28 января 2019 01:03Источник: L'Equipe

Фуркад пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Канаде и США

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил о своем решении пропустить этапы Кубка мира в Канаде и в США.

«Я посовещался с тренерами и принял решение пропустить этапы в Америке.

Это непростое решение для меня, потому что я всегда придавал большое значение общему зачету Кубка мира. Но я должен вернуть те ощущения, благодаря которым я получал удовольствие от бега по трассе.

Это трудный выбор, но он позволит мне выйти на свой лучший уровень к чемпионату мира», – цитирует Фуркада L'Equipe.

Добавим, что этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) пройдет с 4 по 10 февраля, этап в Солт-Лейк-Сити (США) – с 11 по 17 февраля.

#фуркад мартен#кубок мира по биатлону
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