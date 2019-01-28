Хованцев не поедет со сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США - Советский спорт
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Биатлон28 января 2019 11:08Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Хованцев не поедет со сборной России на этапы Кубка мира в Канаде и США

Этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) пройдет с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк Сити (США) – с 14 по 18 февраля.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не поедет с командой на североамериканские этапы Кубка мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отправится с командой в Риднау, где биатлонисты будут готовиться к чемпионату Европы.

Со сборной России на этапах в Канаде и США будут работать тренеры резерва Сергей Коновалов и Сергей Белозеров.

Ранее стало известно, что от мужской сборной России на этих этапах выступят: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин и Сергей Корастылёв. В заявку женской сборной попали: Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Кристина Ильченко, Ульяна Кайшева и Валерия Васнецова.

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