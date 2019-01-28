Китаянка Мень Фанки выиграла индивидуальную гонку на юниорском ЧМ, Воронова - четвертая

Биатлон 28 января 2019 18:01 Источник: «Советский спорт»

Китаянка Мень Фанки одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Осрблье (Словакия).

Второе место заняла немка Юлиане Фрювирт. Третье место досталось еще одной немецкой биатлонистки Франциска Пфнюр.

Россиянка Татьяна Воронова показала четвертый результат.

Биатлон

Юниорский чемпионат мира

Осрблье (Словакия)

Индивидуальная гонка

1. Мень Фанки (Китай) — 40.06,7 (0).

2. Юлиане Фрювирт (Германия) +1.08,8 (1).

3. Франциска Пфнюр (Германия) +1.35,8 (0).

4. Татьяна Воронова (Россия) +1.45,6 (1).