Китаянка Мень Фанки выиграла индивидуальную гонку на юниорском ЧМ, Воронова - четвертая - Советский спорт
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Биатлон28 января 2019 18:01Источник: «Советский спорт»

Китаянка Мень Фанки выиграла индивидуальную гонку на юниорском ЧМ, Воронова - четвертая

Китаянка Мень Фанки одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Осрблье (Словакия).

Второе место заняла немка Юлиане Фрювирт. Третье место досталось еще одной немецкой биатлонистки Франциска Пфнюр.

Россиянка Татьяна Воронова показала четвертый результат.

Биатлон
Юниорский чемпионат мира
Осрблье (Словакия)
Индивидуальная гонка

1. Мень Фанки (Китай) — 40.06,7 (0).
2. Юлиане Фрювирт (Германия) +1.08,8 (1).
3. Франциска Пфнюр (Германия) +1.35,8 (0).
4. Татьяна Воронова (Россия) +1.45,6 (1).

#воронова татьяна#Чемпионат мира по биатлону среди юниоров
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