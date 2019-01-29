Йоханнес Бе примет участие в североамериканских этапах Кубка мира

Биатлон 29 января 2019 13:37 Автор: Сметанникова Дарья

Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону, норвежец Йоханнес Бе выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США.

«Если бы у меня не было «желтой майки», то я бы точно не поехал в Северную Америку. Но сейчас у меня нет выбора. Принять решение было легко.

Я много думал об этом. Знаю, что чувствую себя лучше, если провожу немного стартов перед крупнейшими соревнованиями. Однако если я не поеду на следующие этапы Кубка мира, то пауза перед чемпионатом мира будет слишком большой. Речь идет о полутора месяцах. Даже с учётом национальных соревнований и чемпионата Европы стартов всё равно недостаточно. А мне важно принимать участие в соревнованиях», - цитирует Бе Nordic Magazine.

Ранее стало известно, что брат спортсмена Тарьей Бе пропустит этапы Кубка мира в Канаде и США.

Этап Кубка мира в канадском Канморе пройдет с 7 по 11 февраля, а в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.