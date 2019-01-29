Мужская сборная России стала восьмой в эстафете на юношеском чемпионате мира - Советский спорт
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Биатлон29 января 2019 14:09Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Мужская сборная России стала восьмой в эстафете на юношеском чемпионате мира

В словацкой Осрблье проходит юношеский чемпионат мира по биатлону.

Сегодня у юношей состоялась эстафета, победу в которой одержала сборная Германии. Второе место заняли биатлонисты из Словении. Бронза досталась итальянцам.

Сборная России в составе Ильдана Бакиева, Артемия Хасанкаева и Евгения Емерхонова заняла восьмое место.

Осрблье, Словакия
Биатлон
Юношеский чемпионат мира
Эстафета, юноши

1. Германия (Хендрик Рудольф, Дариус Филипп Лодль, Ханс Келльнер) — 1:01.50,6 (0+5).
2. Словения (Антон Видмар, Ловро Планко, Алекс Цизар) — +40,9 (1+9).
3. Италия (Якопо Леонезио, Томмасо Джакомель, Дидье Биона) — +41,3 (0+5).
8. Россия (Ильдан Бакиев, Артемий Хасанкаев, Евгений Емерхонов) — +2.34,3 (1+9).

#Чемпионат мира по биатлону среди юниоров
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