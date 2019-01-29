Мужская сборная России стала восьмой в эстафете на юношеском чемпионате мира

В словацкой Осрблье проходит юношеский чемпионат мира по биатлону.
Сегодня у юношей состоялась эстафета, победу в которой одержала сборная Германии. Второе место заняли биатлонисты из Словении. Бронза досталась итальянцам.
Сборная России в составе Ильдана Бакиева, Артемия Хасанкаева и Евгения Емерхонова заняла восьмое место.
Осрблье, Словакия
Биатлон
Юношеский чемпионат мира
Эстафета, юноши
1. Германия (Хендрик Рудольф, Дариус Филипп Лодль, Ханс Келльнер) — 1:01.50,6 (0+5).
2. Словения (Антон Видмар, Ловро Планко, Алекс Цизар) — +40,9 (1+9).
3. Италия (Якопо Леонезио, Томмасо Джакомель, Дидье Биона) — +41,3 (0+5).
8. Россия (Ильдан Бакиев, Артемий Хасанкаев, Евгений Емерхонов) — +2.34,3 (1+9).