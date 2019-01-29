Биатлон 29 января 2019 14:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Мужская сборная России стала восьмой в эстафете на юношеском чемпионате мира

В словацкой Осрблье проходит юношеский чемпионат мира по биатлону.