Биатлон 30 января 2019 14:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российские биатлонисты выиграли эстафету на юниорском чемпионате мира

В словацкой Осрблье проходит юниорский чемпионат мира по биатлону.