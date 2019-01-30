Российские биатлонисты выиграли эстафету на юниорском чемпионате мира - Советский спорт
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Биатлон30 января 2019 14:28Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Российские биатлонисты выиграли эстафету на юниорском чемпионате мира

В словацкой Осрблье проходит юниорский чемпионат мира по биатлону.

В эстафете юниоров золотую медаль завоевала мужская сборная России. В составе команды бежали Карим Халили, Ильназ Мухаметзянов, Вадим Истамгулов, Василий Томшин.

Второе место заняла команда Германии. Бронза досталась биатлонистам из Италии.

Сегодня также состоится эстафета у девушек. За сборную России выступят Анастасия Кайшева, Татьяна Воронова и Ирина Казакевич.

Осрблье, Словакия
Биатлон
Юниорский чемпионат мира
Эстафета, юниоры

1. Россия (Карим Халили, Ильназ Мухаметзянов, Вадим Истамгулов, Василий Томшин) — 1:20.13,5 (1+9).
2. Германия (Юлиан Холландт, Тим Гротиан, Филипп Липовитц, Данило Ритмюллер) — +1,0 (0+4).
3. Италия (Михаэль Дуранд, Патрик Браунхофер, Седрик Кристилле, Даниэле Каппеллари) — +1,8 (0+3).

#мужская сборная россии по биатлону#юниорский чемпионат мира
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