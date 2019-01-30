Екатерина Мошкова: Статус чемпионата Европы повыше Универсиады

Биатлон 30 января 2019 15:03 Источник: News.ru Автор: Сметанникова Дарья

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова стала победительницей спринта на четвертом этапе Кубка России в Красноярске.

Мошкова также сравнила статус Универсиады и чемпионата Европы.

«Трасса в Красноярске хорошая, рабочая. Спуски пологие, так что работать везде приходится. Осечка была на лежке, не до конца закрыла затвор.

Универсиада и чемпионат Европы? Сложно сказать, наверное, статус чемпионата Европы повыше, тем более в этом году там будут выступать некоторые спортсмены с Кубка мира. Но Универсиада в России, и хотелось бы выступить на ней. Куда пройду по очкам, там и буду выступать. Буду рада защищать честь страны на любых соревнованиях», - цитирует Мошкову News.ru.