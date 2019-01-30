Екатерина Мошкова: Статус чемпионата Европы повыше Универсиады - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон30 января 2019 15:03Источник: News.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Екатерина Мошкова: Статус чемпионата Европы повыше Универсиады

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова стала победительницей спринта на четвертом этапе Кубка России в Красноярске.

Мошкова также сравнила статус Универсиады и чемпионата Европы.

«Трасса в Красноярске хорошая, рабочая. Спуски пологие, так что работать везде приходится. Осечка была на лежке, не до конца закрыла затвор.

Универсиада и чемпионат Европы? Сложно сказать, наверное, статус чемпионата Европы повыше, тем более в этом году там будут выступать некоторые спортсмены с Кубка мира. Но Универсиада в России, и хотелось бы выступить на ней. Куда пройду по очкам, там и буду выступать. Буду рада защищать честь страны на любых соревнованиях», - цитирует Мошкову News.ru.

#мошкова екатерина#Зимняя Универсиада-2019#чемпионат европы по биатлону
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта