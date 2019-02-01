Йоханнес Бе: Надеюсь, спонсоры не сократят выплаты из-за моих побед - Советский спорт
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Биатлон01 февраля 2019 16:47Источник: VGАвтор: Сметанникова Дарья

Йоханнес Бе: Надеюсь, спонсоры не сократят выплаты из-за моих побед

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал об отношении к нему спонсоров.

Лидер общего зачета Кубка мира в этом сезоне выиграл 11 личных гонок на этапах Кубка мира.

«Спонсоры довольны моими результатами в сезоне. Они хотят, чтобы я продолжал в том же духе. Спонсоры сами зарабатывают, когда атлеты или команды, которых они поддерживают, выступают успешно. Это важно и для меня.

Не думаю, что они включат в контракт какие-то ограничения по моим премиям из-за частых побед. Надеюсь, спонсоры лишь улыбнутся, если я буду продолжать успешно выступать, и не станут думать о сокращении выплат», - приводит слова Бе VG.

#бе йоханнес#кубок мира по биатлону
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