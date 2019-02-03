Россиянин Халили стал четвертым в гонке преследования на юниорском ЧМ по биатлону

Биатлон 03 февраля 2019 13:54 Источник: «Советский спорт»

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили стал четвертым в гонке преследования на юниорском чемпионате мира, который проходит в эти дни в Словакии.

Победителем стал представитель Норвегии Вебйорн Соэрум. Второе место занял француз Мартен Буржуа-Републик. Замкнул тройку лидеров еще один норвежский биатлонист Зиверт Гутторм Бакен.

Чемпионат мира среди юниоров

Осрблье (Словакия)

Юниоры

Гонка преследования

1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 32.42,9 (2 промаха).

2. Мартен Буржуа-Републик (Франция) — +6,2 (0).

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – +12,6 (3).

4. Карим Халили (Россия) – +12,9 (2).

11. Василий Томшин (Россия) – +1.03,3 (2)…

15. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +2.01,1 (4)…

35. Вадим Истамгулов (Россия) – +3.49,8 (5).