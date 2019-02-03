Россиянин Халили стал четвертым в гонке преследования на юниорском ЧМ по биатлону - Советский спорт
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Биатлон03 февраля 2019 13:54Источник: «Советский спорт»

Россиянин Халили стал четвертым в гонке преследования на юниорском ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили стал четвертым в гонке преследования на юниорском чемпионате мира, который проходит в эти дни в Словакии.

Победителем стал представитель Норвегии Вебйорн Соэрум. Второе место занял француз Мартен Буржуа-Републик. Замкнул тройку лидеров еще один норвежский биатлонист Зиверт Гутторм Бакен.

Чемпионат мира среди юниоров
Осрблье (Словакия)
Юниоры
Гонка преследования

1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 32.42,9 (2 промаха).
2. Мартен Буржуа-Републик (Франция) — +6,2 (0).
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – +12,6 (3).
4. Карим Халили (Россия) – +12,9 (2).
11. Василий Томшин (Россия) – +1.03,3 (2)…
15. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +2.01,1 (4)…
35. Вадим Истамгулов (Россия) – +3.49,8 (5).

#Чемпионат мира по биатлону среди юниоров
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