Назван предварительный состав сборной России по биатлону на Универсиаду - Советский спорт
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Биатлон04 февраля 2019 14:46Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Назван предварительный состав сборной России по биатлону на Универсиаду

Союз биатлонистов России (СБР) объявил предварительный состав национальной команды на Универсиаду в Красноярске.

Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин, Алексей Петров, Никита Поршнев, Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Алексей Чулев. На восьмое место в команде претендуют Евгений Крюков и Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова, Елена Чиркова, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева. Запасные: Татьяна Воронова, Анастасия Морозова.

Добавим, что Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

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