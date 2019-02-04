Назван предварительный состав сборной России по биатлону на Универсиаду

Биатлон 04 февраля 2019 14:46 Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Союз биатлонистов России (СБР) объявил предварительный состав национальной команды на Универсиаду в Красноярске.

Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин, Алексей Петров, Никита Поршнев, Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Алексей Чулев. На восьмое место в команде претендуют Евгений Крюков и Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова, Елена Чиркова, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева. Запасные: Татьяна Воронова, Анастасия Морозова.

Добавим, что Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.