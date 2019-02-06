Анатолий Хованцев: Логинов может выиграть Кубок мира - Советский спорт
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Биатлон06 февраля 2019 13:02Источник: «Спорт день за днем»Автор: Сметанникова Дарья

Анатолий Хованцев: Логинов может выиграть Кубок мира

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что у Александра Логинова есть шансы выиграть общий зачет Кубка мира в текущем сезоне.

«Перед сезоном он говорил, что хочет быть среди пятнадцати лучших. Сейчас ситуация складывается так, что Логинов может даже выиграть Кубок мира. За первые места дают громадные очки.

Логинов борется за лидерство, а Гараничев — за то, чтобы остаться в топ-15 общего зачета. Это дает возможность стартовать на чемпионате мира в масс-старте. Туда попадают первые пятнадцать биатлонистов в общем зачете Кубка мира, медалисты на чемпионате мира и спортсмены, набравшие наибольшее количество очков по ходу чемпионата мира», - цитирует Хованцева «Спорт день за днем».

В общем зачете Кубка мира Логинов на данный момент занимает второе место, уступая лидирующему Йоханнесу Бе около 300 очков.

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