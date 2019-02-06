Редькин: Морозова не поехала в Америку из-за гайморита

Биатлон 06 февраля 2019 15:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Чикирис Олег

Олимпийский чемпион Евгений Редькин – о состоянии биатлонистки Анастасии Морозовой.

Планировавшаяся к выступлению на американских этапах Кубка мира Анастасия Морозова в последний момент была заменена тренерским штабом сборной на Лейсан Бикташеву и в настоящее время проходит подготовку в составе сборной ХМАО-Югры в Токсово (Ленинградская область). О состоянии спортсменки рассказал главный тренер сборной ХМАО-Югры олимпийский чемпион Евгений Редькин.

- Успешно выступив на декабрьских и январских этапах Кубка IBU, Анастасия получила приглашение в главную команду страны на этапе Кубка мира в Антхольце и американских этапах. К сожалению, по прибытии в Антхольц она почувствовала себя неважно и по рекомендации врачей в гонках шестого кубкового этапа не участвовала, -- рассказал Редькин. -- Не улучшилось ее состояние и по возвращении из Европы в Москву. После консультаций с главным тренером команды Анатолием Хованцевым, врачом сборной Алексеем Лагуточкиным спортсменку направили в одно из отделений ФМБА для диагностики и лечения. Специалистами федерального агентства был выявлен гайморит, назначено лечение и 4 февраля Морозова получила разрешение возобновить тренировки.

Разумеется ни о каком полете в Америку речи идти не могло. Так совпало, что из-за сильных морозов в Сибири наша региональная команда проходит сбор в Токсово. Туда и отправилась Анастасия. Чувствует она себя неплохо и главный тренер сборной Анатолий Хованцев сказал, что ждет ее 18 февраля в Минске – на спортсменку рассчитывают на чемпионате Европы и, если результаты будут достойными, Морозова может рассматриваться для участия в чемпионате мира.