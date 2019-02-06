Владимир Драчев: Российские биатлонисты в условиях мороза могут себя проявить

Биатлон 06 февраля 2019 16:15 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В ближайшие выходные в Кэнморе температура опустится до минус 30 градусов.

Международный союз биатлонистов (IBU) из-за мороза перенес масс-старты и эстафеты.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал погодные условия в Кэнморе, где пройдет седьмой этап Кубка мира.

«Мы всегда выступали в такую погоду и в минус 25 часто бегали. Для международного биатлона правила таковы, что старт допускается только при погоде не ниже минус 20, это все равно довольно холодно. Но наши биатлонисты в таких условиях как раз могут себя проявить.

Проблемы с оружием уже решены, спортсмены накануне тренировались с винтовками. Сколько дней работали без оружия? Там никто не тренировался, минус 35 на улице было», - цитирует Драчева «Матч ТВ».

Ожидается, что эстафеты пройдут 8 февраля, а масс-старты – 9-го. Кроме того, было решено сократить продолжительность индивидуальных гонок. Мужчины вместо 20-ти км побегут 15, а женщины – вместо 15-ти 12,5.