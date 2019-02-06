Александр Тихонов: Я бы Логинова в Канаду не пустил, безграмотность полнейшая

Биатлон 06 февраля 2019 18:18 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов недоволен составом сборной России на этап Кубка мира в канадском Кэнморе.

«Про состав вопросы нужно задавать Хованцеву и тренерам, я на это все плюнул натуральным образом, потому что безграмотность полнейшая. Я бы Логинова в Канаду не отпустил, отправил бы его в Минск на чемпионат Европы. Снова поднялся бы наверх ненадолго и спустился в Эстерсунд на чемпионат мира. А в Канаде часовой пояс, морозы за 20, я в этом никакого смысла не вижу абсолютно.

Парень способный, но молчит, ни с кем не разговаривает, а те, кто рядом, не могут найти к нему ключи. Это очень плохо. Я уже писал на своем сайте, что Логинов прикрыл чужие задницы, теперь сам страдает, и сам на себя дуется, как мышь на крупу. Собери пресс-конференцию и объяви, что случилось, что твоей вины в этом нет. Так было бы легче и ему, и всему мировому биатлону. Сейчас некому его поддержать. Он способен на равных соревноваться с Фуркадом и Бе, но рядом с ним нет человека. Больше нам надеяться не на кого», - цитирует Тихонова Sport24.ru.

Этап Кубка мира в Кэнморе состоится с 7 по 10 февраля.