Дмитрий Васильев: Этапы Кубка мира в Канаде и США вообще не нужны - Советский спорт
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Биатлон07 февраля 2019 10:00Источник: «Спорт день за днем»Автор: Сметанникова Дарья

Дмитрий Васильев: Этапы Кубка мира в Канаде и США вообще не нужны

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Александра Логинова выступить на североамериканских этапах Кубка мира.

«Мне кажется, что с Логиновым всё понятно. Он хорошо идёт в Кубке мира. Есть возможность быть вторым. Это серьёзный результат. Конечно, надо готовиться к чемпионату мира, но закончить сезон на втором месте в общем зачёте Кубка мира – это тоже очень почетно. А в отношении других российских биатлонистов – я считаю, что этапы Кубка мира в Канаде и Америке вообще не нужны. Они всех биатлонистов выбивают из колеи. Не только российских.

Кэнмор — это деревня. Смотреть там абсолютно нечего. Ужасная дорога выматывает. Не понимаю, зачем туда ехать. Тем более ни в Америке, ни в Канаде биатлон вообще никак не популярен.

В Тюмень, где трибуны ломятся от зрителей, они все отказываются ехать. Устраивают какие-то бойкоты. А во всякие дыры, деревни, за тридевять земель всех призывают приезжать. Это же глупость!», - цитирует Васильева «Спорт день за днем».

#васильев дмитрий#логинов александр#кубок мира по биатлону
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