Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, Логинов – третий

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на 7-м этапе Кубка мира, который стартовал в канадском Кэнморе.
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, показавший результат 35 минут 27,9 секунды. Второе место занял его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен.
Добавим, что Евгений Гараничев финишировал 14-м, Эдуард Латыпов – 15-м, Александр Поварницын – 18-м, Сергей Корастылев – 42-м, Юрий Шопин – 69-м.
Напомним, что из-за морозной погоды длина гонки составила не 20, а 15 км. За промах прибавлялась не минута, а 45 секунд.
Кэнмор (Канада). Кубок мира. 7-й этап. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
0 (0+0+0+0)
1 (32.13,7)
35.27,9
2
Ветле Кристиансен (Норвегия)
2 (1+0+0+1)
2 (+31,5)
+2.10,2
3
Александр Логинов (Россия)
2 (1+1+0+0)
3 (+1.05,9)
+2.41,0
4
Ларс-Хелге Биркеланд (Норвегия)
1 (0+1+0+0)
24 (+2.10,8)
+2.51,3
5
Доминик Виндиш (Италия)
2 (1+0+0+1)
5 (+1.18,9)
+2.56,3
…14
Евгений Гараничев (Россия)
3 (1+1+1+0)
4 (+1.16,3)
+3.32,4
15
Эдуард Латыпов (Россия)
1 (1+0+0+0)
38 (+2.48,7)
+3.36,3
…18
Александр Поварницын (Россия)
0 (0+0+0+0)
53 (+3.29,3)
+3.42,2
…42
Сергей Корастылев (Россия)
2 (0+0+2+0)
66 (+4.01,0)
+5.48,0
…69
Юрий Шопин (Россия)
5 (0+2+1+2)
68 (+4.03,0)
+7.44,3
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
С3 (л)
С4 (с)
Логинов
54 (+1.03,4)
29 (+2.08,2)
14 (+2.19,8)
5 (+2.30,4)
Гараничев
46 (+56,9)
30 (+2.09,9)
30 (+3.05,2)
16 (+3.15,7)
Латыпов
66 (+1.20,0)
25 (+2.02,7)
20 (+2.34,1)
13(+3.02,1)
Поварницын
27 (+39,7)
17 (+1.42,3)
19 (+2.31,9)
14 (+3.08,5)
Корастылев
22 (+35,8)
13 (+1.36,4)
47 (+3.58,0)
38 (+4.50,3)
Шопин
7 (+27,4)
51 (+2.49,7)
54 (+4.23,2)
69 (+6.43,4)
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 896
2. Александр Логинов (Россия) – 596
3. Мартен Фуркад (Франция) – 554
4. Симон Эдер (Австрия) – 537
5. Симон Дестье (Франция) – 534
…15. Евгений Гараничев (Россия) – 322
…25. Матвей Елисеев (Россия) – 213