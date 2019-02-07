Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, Логинов – третий

Биатлон 07 февраля 2019 23:47 Источник: «Советский спорт»

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на 7-м этапе Кубка мира, который стартовал в канадском Кэнморе.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, показавший результат 35 минут 27,9 секунды. Второе место занял его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен.

Добавим, что Евгений Гараничев финишировал 14-м, Эдуард Латыпов – 15-м, Александр Поварницын – 18-м, Сергей Корастылев – 42-м, Юрий Шопин – 69-м.

Напомним, что из-за морозной погоды длина гонки составила не 20, а 15 км. За промах прибавлялась не минута, а 45 секунд.

Кэнмор (Канада). Кубок мира. 7-й этап. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 0 (0+0+0+0) 1 (32.13,7) 35.27,9 2 Ветле Кристиансен (Норвегия) 2 (1+0+0+1) 2 (+31,5) +2.10,2 3 Александр Логинов (Россия) 2 (1+1+0+0) 3 (+1.05,9) +2.41,0 4 Ларс-Хелге Биркеланд (Норвегия) 1 (0+1+0+0) 24 (+2.10,8) +2.51,3 5 Доминик Виндиш (Италия) 2 (1+0+0+1) 5 (+1.18,9) +2.56,3 …14 Евгений Гараничев (Россия) 3 (1+1+1+0) 4 (+1.16,3) +3.32,4 15 Эдуард Латыпов (Россия) 1 (1+0+0+0) 38 (+2.48,7) +3.36,3 …18 Александр Поварницын (Россия) 0 (0+0+0+0) 53 (+3.29,3) +3.42,2 …42 Сергей Корастылев (Россия) 2 (0+0+2+0) 66 (+4.01,0) +5.48,0 …69 Юрий Шопин (Россия) 5 (0+2+1+2) 68 (+4.03,0) +7.44,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) С3 (л) С4 (с) Логинов 54 (+1.03,4) 29 (+2.08,2) 14 (+2.19,8) 5 (+2.30,4) Гараничев 46 (+56,9) 30 (+2.09,9) 30 (+3.05,2) 16 (+3.15,7) Латыпов 66 (+1.20,0) 25 (+2.02,7) 20 (+2.34,1) 13(+3.02,1) Поварницын 27 (+39,7) 17 (+1.42,3) 19 (+2.31,9) 14 (+3.08,5) Корастылев 22 (+35,8) 13 (+1.36,4) 47 (+3.58,0) 38 (+4.50,3) Шопин 7 (+27,4) 51 (+2.49,7) 54 (+4.23,2) 69 (+6.43,4)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 896

2. Александр Логинов (Россия) – 596

3. Мартен Фуркад (Франция) – 554

4. Симон Эдер (Австрия) – 537

5. Симон Дестье (Франция) – 534

…15. Евгений Гараничев (Россия) – 322

…25. Матвей Елисеев (Россия) – 213



