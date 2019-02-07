Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, Логинов – третий - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон07 февраля 2019 23:47Источник: «Советский спорт»

Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Кэнморе, Логинов – третий

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на 7-м этапе Кубка мира, который стартовал в канадском Кэнморе.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, показавший результат 35 минут 27,9 секунды. Второе место занял его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен.

Добавим, что Евгений Гараничев финишировал 14-м, Эдуард Латыпов – 15-м, Александр Поварницын – 18-м, Сергей Корастылев – 42-м, Юрий Шопин – 69-м.

Напомним, что из-за морозной погоды длина гонки составила не 20, а 15 км. За промах прибавлялась не минута, а 45 секунд.

Кэнмор (Канада). Кубок мира. 7-й этап. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

0 (0+0+0+0)

1 (32.13,7)

35.27,9

2

Ветле Кристиансен (Норвегия)

2 (1+0+0+1)

2 (+31,5)

+2.10,2

3

Александр Логинов (Россия)

2 (1+1+0+0)

3 (+1.05,9)

+2.41,0

4

Ларс-Хелге Биркеланд (Норвегия)

1 (0+1+0+0)

24 (+2.10,8)

+2.51,3

5

Доминик Виндиш (Италия)

2 (1+0+0+1)

5 (+1.18,9)

+2.56,3

…14

Евгений Гараничев (Россия)

3 (1+1+1+0)

4 (+1.16,3)

+3.32,4

15

Эдуард Латыпов (Россия)

1 (1+0+0+0)

38 (+2.48,7)

+3.36,3

…18

Александр Поварницын (Россия)

0 (0+0+0+0)

53 (+3.29,3)

+3.42,2

…42

Сергей Корастылев (Россия)

2 (0+0+2+0)

66 (+4.01,0)

+5.48,0

…69

Юрий Шопин (Россия)

5 (0+2+1+2)

68 (+4.03,0)

+7.44,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (с)

С3 (л)

С4 (с)

Логинов

54 (+1.03,4)

29 (+2.08,2)

14 (+2.19,8)

5 (+2.30,4)

Гараничев

46 (+56,9)

30 (+2.09,9)

30 (+3.05,2)

16 (+3.15,7)

Латыпов

66 (+1.20,0)

25 (+2.02,7)

20 (+2.34,1)

13(+3.02,1)

Поварницын

27 (+39,7)

17 (+1.42,3)

19 (+2.31,9)

14 (+3.08,5)

Корастылев

22 (+35,8)

13 (+1.36,4)

47 (+3.58,0)

38 (+4.50,3)

Шопин

7 (+27,4)

51 (+2.49,7)

54 (+4.23,2)

69 (+6.43,4)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 896
2. Александр Логинов (Россия) – 596
3. Мартен Фуркад (Франция) – 554
4. Симон Эдер (Австрия) – 537
5. Симон Дестье (Франция) – 534
…15. Евгений Гараничев (Россия) – 322
…25. Матвей Елисеев (Россия) – 213

#бе йоханнес#логинов александр#гараничев евгений#латыпов эдуард#поварницын александр#кристиансен ветле шостад#кубок мира по биатлону#корастылев сергей#шопин юрий
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта