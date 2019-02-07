Александр Логинов: В такой мороз было очень тяжело справляться с трассой - Советский спорт
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Биатлон07 февраля 2019 23:53Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Александр Логинов: В такой мороз было очень тяжело справляться с трассой

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

— До этой гонки был хороший перерыв. Это первая гонка за серьезный период времени, поэтому она немного неожиданная. Гонкой больше доволен, чем недоволен. В такой мороз было очень тяжело справляться с трассой.

С чем связана затянутая стрельба на лежке? Нужно было справиться с погодой и высотой. Все же 1500 км. Также не особо успели привыкнуть к стрельбищу. Винтовки привезли совсем недавно, — отметил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что Логинов занял третье место в гонке. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен.

#логинов александр#кубок мира по биатлону
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