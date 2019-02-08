Сергей Корастылев: Если бы не два промаха на лежке, был бы на седьмом небе от счастья

Биатлон 08 февраля 2019 00:08 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский биатлонист Сергей Корастылев прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

— Очень рад, что дебют состоялся. Как говорится, первый блин комом. Чуть-чуть не получилось — не знаю, с чем это связано. Глаза немного надуло из-за холодного ветра. Пытался проморгаться, но все равно было размыто на второй лежке. Не знаю, как я стрелял. Надо с тренерами проанализировать.

Если бы не два промаха на лежке, был бы на седьмом небе от счастья. А так немного расстроен. Но все равно, дебют состоялся, поэтому очень рад. Не знаю, как ребята работали. Под одно термобелье мы надевали еще одно. Наверно, это создало им дискомфорт. Руки сильно мерзнут, пальцы мерзнут, не удобно проводить манипуляции с винтовкой, — рассказал Корастылев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, Корастылев финишировал 42-м. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен.