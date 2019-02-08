Маргарита Васильева: Нет состояния бороться. Я поспала перед стартом 20 минут

Биатлон 08 февраля 2019 07:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Спортсменка из РФ заняла 16-е место, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева поделилась эмоциями от выступления в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

«Не скажу, что довольна, состояние не очень, спать охота. Нет состояния бороться. Я поспала перед стартом, прямо облокотившись на стол, минут 20, наверное. Дверь хлопнула, приоткрылась, встала и пошла на старт. Всё-таки у нас уже ночь, потому организм всё равно засыпает.

Не было такого, чтобы замёрзла, всё хорошо в принципе», – сказала Васильева в эфире «Матч ТВ».

Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Кэнморе