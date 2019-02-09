Валерия Васнецова: Уже с первого круга поняла, что не могу бороться

Биатлон 09 февраля 2019 01:37 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российская биатлонистка Валерия Васнецова – о своем выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде.

– Не знаю, что сказать. Прошу прощения у всех наших болельщиков. Я сама не узнаю свое состояние. В начале года у меня хорошо стрельба получалась. А в Канаде я перед каждой гонкой надеюсь, что получится у меня.

Но в этот раз уже с первого круга поняла, что не могу бороться. Функционально чувствовала себя плохо, это наложилось и на стрельбу, – заявила Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Васильева завершила первый этап эстафеты на 16-й позиции, с отставанием от лидера в 2 минуты и 56 секунд. Васильева использовала 5 дополнительных патронов и пробежала 1 дополнительный круг.