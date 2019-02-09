Валерия Васнецова: Люди стреляют в любую погоду, зачем искать отговорки

Биатлон 09 февраля 2019 07:10 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

Васнецова допустила пять промахов и зашла на штрафной круг на первом этапе эстафеты в Кэнморе.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала неудачную стрельбу на своем этапе женской эстафеты в Кэнморе.

21-летняя Васнецова допустила пять промахов и зашла на штрафной круг, в итоге передав эстафету на 16-м месте.

«Люди же стреляют в любую погоду, – приводит слова Васнецовой официальный сайт Союза биатлонистов России. – Зачем каждый раз искать отговорки? Сегодня ветер и поэтому не получилось, завтра холодно и снова не вышло. Это биатлон. Здесь не приходится ждать идеальных условий. Все в равных условиях.

Сегодня было холоднее, чем вчера, но раз гонку не отменили, нужно было выходить и бежать. После неудачной стрельбы никаких определенных мыслей не было, хотя, конечно, обидно. Когда бежишь личную гонку – это только твой результат и так не переживаешь, а здесь ответственность гораздо больше и неприятно вдвойне. Стоит ли бежать спринт? Будем советоваться с тренерами. Там будет видно».

Напомним, что сборная России заняла итоговое десятое место, проиграв победителю 4 минуты 39,2 секунды.

Женский спринт на канадском этапе Кубка мира пройдет в ночь с воскресенья на понедельник.