Маргарита Васильева: На парней было жалко смотреть – все обмороженные

Биатлон 09 февраля 2019 07:19 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

Женская сборная России заняла десятое место в эстафете в Кэнморе.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева после эстафеты в Кэнморе рассказала, с какими мыслями начинала свой второй этап.

27-летняя Васильева ушла на дистанцию 16-й и передала эстафету Лейсан Бикташевой на 14-м месте.

«Никаких мыслей не было, – приводит слова Васильевой официальный сайт Союза биатлонистов России. – Нужно было просто бороться и отыгрывать. Задача была одна – чтобы не замкнули и не сняли нужно терпеть и бежать. Промахнуться может любой. Могло поменяться, что угодно, так что приходилось только работать от начала и до конца.

Сегодня работалось нормально. Спать уже не хотелось. Состояние было вполне рабочим. Перед гонкой мы обсуждали ситуацию и возможность отмены гонки. На парней было жалко смотреть – все обмороженные, поэтому разговоры о том, что могут отменить, ходили, но в итоге пришлось бежать. Задействовали все средства, чтобы не замерзнуть. На лоб приклеивали грелки, на ноги, так что было тепло и комфортно».

Напомним, что сборная России заняла итоговое десятое место, проиграв победителю 4 минуты 39,2 секунды.

В ночь с воскресенья на понедельник в Кэнморе пройдет женский спринт.