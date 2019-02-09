Сергей Коновалов: Васнецова первый год в сборной, пока не привыкла к разъездам и большой нагрузке

Биатлон 09 февраля 2019 10:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Женская сборная России заняла десятое место в эстафете в Кэнморе.

Тренер женской сборной России Сергей Коновалов подвел итоги эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе, которую российская команда завершила на десятом месте.

«Валерия Васнецова и вчера не очень хорошо себя чувствовала, – приводит слова Коновалова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Думаю, это из-за большого количества разъездов и довольно большой нагрузкой. Все-таки, она первый год в сборной, пока еще не привыкла.

Один из этапов эстафеты бежала абсолютная дебютантка сборной Лейсан Бикташева, оцениваю ее работу на четверочку, в целом она справилась. Было ли страшно ставить на эстафету неопытную спортсменку? Особого выбора у нас не было, а Лейсан доказала, что может соревноваться на высоком уровне.

Опытная Кайшева отлично отработала. На лежке быстро начала работать, потому что старалась как можно больше отыграть. Ее промахи – из-за изменений направления ветра. Впрочем, дополнительными патронами она все уверенно исправила».

Напомним, бежавшая на первом этапе Валерия Васнецова зашла на штрафной круг на первой стрельбе и в итоге завершила свой этап на 16-м месте.

Отметим, что во время женской эстафеты температура воздуха опустилась до 18 градусов мороза.