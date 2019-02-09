Николай Круглов: Поварницын и Латыпов неплохо проявили себя в эстафете - Советский спорт
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Биатлон09 февраля 2019 11:35Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Николай Круглов: Поварницын и Латыпов неплохо проявили себя в эстафете

Мужская сборная России по биатлону на этапе Кубка мира в Кэнморе в эстафете заняла третье место.

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов подвел итоги мужской эстафеты в Кэнморе.

«Я считаю, что Поварницын и Латыпов очень неплохо проявили себя в эстафете, результаты говорят о том, что они находятся в хорошей физической форме. Динамика радует, но нужно посмотреть, как ребята покажут себя в спринте.

На мой взгляд, пока преждевременно делать окончательные выводы. В Кэнморе сейчас стоят серьёзные морозы. Кому-то это не сильно мешает показать хороший результат, а кого-то это существенно ограничивает с точки зрения физического состояния. Не думаю, что на чемпионате мира в Швеции будут большие минуса. В этой связи, хотелось бы посмотреть, как ребята будут выглядеть на общем фоне в нормальных температурных условиях», - цитирует Круглова Sport24.ru.

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