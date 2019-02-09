Александр Тихонов: Логинов молчит, что его укололи. Прикрывает мужские задницы - Советский спорт
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Биатлон09 февраля 2019 13:18Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Александр Тихонов: Логинов молчит, что его укололи. Прикрывает мужские задницы

Российский биатлонист Александр Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил работу Логинова.

«Единственный человек в нашей сборной, который может сражаться, — это Логинов, но ему нужен рядом серьезный человек. Сам он парень замкнутый, пережил много, прикрыв мужские задницы. Я бы на его месте давно все сказал. О чем молчит? О том, что его укололи.

Сейчас еще дисквалифицировали трех бобслеистов. Теперь неизвестно, что WADA нам преподнесет. Обратите еще внимание, кто у нас работает в фигурном катании? Москвина, Мишин, Чайковская, в 79 лет ее назначили председателем тренерского совета. Это о чем говорит? О том, что всем глубоко наплевать, старики работают, всем далеко за семьдесят. Есть Тутберидзе еще, но она тоже уже не девочка», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

#тихонов александр#логинов александр
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