Александр Тихонов: Логинов молчит, что его укололи. Прикрывает мужские задницы

Биатлон 09 февраля 2019 13:18 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Александр Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил работу Логинова.

«Единственный человек в нашей сборной, который может сражаться, — это Логинов, но ему нужен рядом серьезный человек. Сам он парень замкнутый, пережил много, прикрыв мужские задницы. Я бы на его месте давно все сказал. О чем молчит? О том, что его укололи.

Сейчас еще дисквалифицировали трех бобслеистов. Теперь неизвестно, что WADA нам преподнесет. Обратите еще внимание, кто у нас работает в фигурном катании? Москвина, Мишин, Чайковская, в 79 лет ее назначили председателем тренерского совета. Это о чем говорит? О том, что всем глубоко наплевать, старики работают, всем далеко за семьдесят. Есть Тутберидзе еще, но она тоже уже не девочка», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.