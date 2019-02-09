Йоханнес Бе: В эстафете я старался стрелять дольше, но без ошибок

Биатлон 09 февраля 2019 15:22 Автор: Сметанникова Дарья

Мужская сборная Норвегии одержала победу в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе.

Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бе, бежавший последний этап, прокомментировал свое выступление в эстафете.

«У меня уже было преимущество над остальными, поэтому я старался стрелять пускай и дольше, но без ошибок. Думал, придется использовать 2-3 дополнительных патрона, ведь был сильный ветер, но я не переживал из-за этого, так как времени было предостаточно», — цитирует Бе Biathlon.com.ua.

Второе место в эстафете заняла сборная Франции, третье – россияне.