IBU перенес спринтерские гонки из-за сильных морозов

Биатлон 10 февраля 2019 20:40 Источник: «Советский спорт»

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о переносе спринтерских гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

«Комиссия приняла решение о том, что мужской и женский спринт не будут проходить сегодня», – сообщает пресс-служба IBU в твиттере.

Announcement:



The jury has come to the decision that the men’s and the women’s sprint will NOT be taking place today. #CAN19 — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 февраля 2019 г.

Ранее были перенесены эстафеты, масс-старты заменены на спринты, а индивидуальные гонки были проведены в сокращенном формате.

Напомним, что переносы гонок связаны с низкой температурой воздуха в Кэнморе. IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.