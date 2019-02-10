IBU перенес спринтерские гонки из-за сильных морозов

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о переносе спринтерских гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
«Комиссия приняла решение о том, что мужской и женский спринт не будут проходить сегодня», – сообщает пресс-служба IBU в твиттере.
Announcement:— IBU World Cup (@IBU_WC) 10 февраля 2019 г.
The jury has come to the decision that the men’s and the women’s sprint will NOT be taking place today. #CAN19
Ранее были перенесены эстафеты, масс-старты заменены на спринты, а индивидуальные гонки были проведены в сокращенном формате.
Напомним, что переносы гонок связаны с низкой температурой воздуха в Кэнморе. IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.