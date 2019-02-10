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Биатлон10 февраля 2019 20:40Источник: «Советский спорт»

IBU перенес спринтерские гонки из-за сильных морозов

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о переносе спринтерских гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

«Комиссия приняла решение о том, что мужской и женский спринт не будут проходить сегодня», – сообщает пресс-служба IBU в твиттере.

Ранее были перенесены эстафеты, масс-старты заменены на спринты, а индивидуальные гонки были проведены в сокращенном формате.

Напомним, что переносы гонок связаны с низкой температурой воздуха в Кэнморе. IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов.

#кубок мира по биатлону
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