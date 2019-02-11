Бьорндален заявлен на «Гонку легенд» в Раубичах

Биатлон 11 февраля 2019 11:30 Источник: Tribuna.com Автор: Спирин Дмитрий

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что ее муж - восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален – примет участие в «Гонке легенд» накануне чемпионата Европы в Раубичах.

«Бьорндален будет участвовать в «Гонке легенд».

У Свена Фишера, к сожалению, не получится. Он уезжает на североамериканские этапы сотрудничать с телевидением и не успеет вернуться. Передавал всем огромный привет и очень сожалеет, что не сможет увидеть наших болельщиков в этот раз», – сказала Домрачева в эфире «Главного эфира» на телеканале «Беларусь 5».

«Гонка легенд» пройдет в день открытия чемпионата Европы по биатлону – 18 февраля.