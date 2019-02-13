Анастасия Кузьмина: Надеюсь, что энергии от отдыха хватит, чтобы удачно провести гонки

Биатлон 13 февраля 2019 17:43 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Словенская биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о подготовке к девятому этапу Кубка мира, который пройдет в Солт-Лейк-Сити (США).

Перед вылетом в США у сборной Словении произошли проблемы.

«Обнаружили поломку самолета и нас выгрузили обратно. В аэропорту пришлось немного подождать. Сначала говорили, что полетим, однако в итоге не полетели, так как поломка была крайне серьезной.

Я в отличии от остальных спортсменок отдохнула, ведь эстафету я не бежала. Получилось три дня отдыха, надеюсь, что этой энергии, которой я запаслась, хватит, чтобы удачно провести гонки», - цитирует Кузьмину «Матч ТВ».

Кузьмина занимает третье место в общем зачете Кубка мира. Этап в Солт-Лейк-Сити пройдет с 14 по 18 февраля.