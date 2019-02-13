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Биатлон13 февраля 2019 17:52Источник: IBUАвтор: Сметанникова Дарья

Коксвик назначен новым и.о генсека IBU

Альф Коксвик назначен на пост временно исполняющего обязанности генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU).

Официально бывший генсек Федерации биатлона Норвегии вступит в должность 1 марта 2019 года. В последние два года Коксвик занимал пост министра спорта Норвегии. До прихода в норвежскую биатлонную федерацию, Коксвик работал в Олимпийском комитете Норвегии.

Коксвик будет работать в IBU до внепланового Конгресса IBU в сентябре.

Напомним, 1 февраля об уходе с поста и.о. генсека IBU объявил Мартин Кухенмайстер, который сменил на этой должности Андерса Бессеберга и Николя Реша, обвиненных в коррупции.

#международный союз биатлонистов (ibu)
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