Маргарита Васильева: После прилета в США спала 23 часа, меня будили, чтобы я хоть поела В четверг в Солт-Лейк-Сити стартует восьмой этап Кубка мира.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о своем состоянии после переезда из Кэнмора в Солт-Лейк-Сити, где пройдет восьмой этап Кубка мира.

«Спала 23 часа после прилета в США, – приводит слова 27-летней Васильевой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Меня будили, чтобы я хоть поела или сходила в магазин.

В целом тут все похоже на Оберхоф, ужасный ветер на рубеже и по всей трассе, местность открытая и еще постоянный дождь со снегом. Высота тут 1600 метров, пульс повышается сам собой, даже без ускорений».

Напомним, восьмой этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити с 14 по 17 февраля. В четверг этап откроет женская спринтерская гонка, в которой Васильева стартует под 11-м номером.