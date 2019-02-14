Иван Черезов: Спорту важны инвестиции.

Биатлон 14 февраля 2019 11:52 Источник: «Советский спорт»

Трёхкратный чемпион мира биатлонист Иван Черезов рассказал о работе сегодняшнего спорта с инвесторами:

Трёхкратный чемпион мира биатлонист Иван Черезов рассказал о работе сегодняшнего спорта с инвесторами:

- После завершения профессиональной карьеры мне повезло, по сути, остаться в биатлоне - заниматься винтовками. Спорту важна поддержка инвесторов. По логистике наши заводы далеки от Европы, но наши винтовки долго и качественно служат, поэтому их передаём только лучшим спортсменам сборной, - рассказал Иван Черезов.

Напомним, что в Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы форума.