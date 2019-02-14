Йоханнес Бе: Трасса в Солт-Лейк-Сити худшая, которую я видел - Советский спорт
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Биатлон14 февраля 2019 13:59Источник: NRK.noАвтор: Сметанникова Дарья

Йоханнес Бе: Трасса в Солт-Лейк-Сити худшая, которую я видел

Лидер общего зачета Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бе шокирован трассой на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

«На первом круге я был просто шокирован. Это худшая трасса, которую я видел. На втором круге я чувствовал себя лучше, но поначалу все было ужасно.

Трасса сразу же идет строго вверх, никакой равнины. Мы просто наедаемся. Уровень молочной кислоты на высоте 1700 будет рекордным. Думаю, эта трасса была создана для Бьорндалена. Гонки здесь будут непростыми, но это отличное испытание», - приводит слова Бе NRK.

Сегодня, 14 февраля, в Солт-Лейк-Сити стартует восьмой этап Кубка мира. Он продлится до 17 февраля.

#бе йоханнес#кубок мира по биатлону
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