Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

В четверг, 14 февраля, в Солт-Лейк-Сити стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.
Сегодня в гонку отправятся женщины, которые побегут спринт.
По информации «Матч ТВ», российская биатлонистка Лариса Куклина может пропустить спринт в Солт-Лейк-Сити. Спортсменка получила шестой стартовый номер и должна была уйти в гонку первой из россиянок.
Ранее стало известно, что Куклина из-за здоровья пропустила этап Кубка мира в Кэнморе.
В спринте на восьмом этапе Кубка мира от России выступят: Маргарита Васильева (11-й), Ульяна Кайшева (27-й), Валерия Васнецова (32-й), Лейсан Бикташева (61-й) и Кристина Ильченко (72-й).