Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Биатлон 14 февраля 2019 14:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

В четверг, 14 февраля, в Солт-Лейк-Сити стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Сегодня в гонку отправятся женщины, которые побегут спринт.

По информации «Матч ТВ», российская биатлонистка Лариса Куклина может пропустить спринт в Солт-Лейк-Сити. Спортсменка получила шестой стартовый номер и должна была уйти в гонку первой из россиянок.

Ранее стало известно, что Куклина из-за здоровья пропустила этап Кубка мира в Кэнморе.

В спринте на восьмом этапе Кубка мира от России выступят: Маргарита Васильева (11-й), Ульяна Кайшева (27-й), Валерия Васнецова (32-й), Лейсан Бикташева (61-й) и Кристина Ильченко (72-й).