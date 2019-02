Васнецова – критикам: Приглашаю принять участие в спринте вместо меня

Биатлон 14 февраля 2019 17:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 14 февраля, состоится женский спринт в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США).

Российская биатлонистка Валерия Васнецова обратилась к критикам перед спринтом.

«Внимание! Важный пост для всех «диванных и многознающих» любителей биатлона! 14 февраля, в День всех влюблённых (а мы ведь так сильно любим друг друга), состоится спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити!

Всех желающих, кто настоятельно рекомендовал мне больше никогда не брать в руки оружие и забыть про спорт, приглашаю принять участие вместо меня! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырного «принглса» и «искренне» вас поддерживать.

Вы получите массу эмоций и невероятных ощущений. Вы почувствуете, как с каждым метром дистанции отказывает каждая часть вашего тела, ощутите приятный вкус крови и невероятное жжение в легких, ваши слюнки станут вязкими и буду вываливаться изо рта, мило развеваясь по ветру. А ваши пальчики так подмерзнут, что потом вы почувствуете приятное ощущение того, как будто с вас сдирают ногти.

You are welcome, my friends!», - написала Васнецова в своем инстаграме.