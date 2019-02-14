Васнецова – критикам: Приглашаю принять участие в спринте вместо меня - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон14 февраля 2019 17:50Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Васнецова – критикам: Приглашаю принять участие в спринте вместо меня

Сегодня, 14 февраля, состоится женский спринт в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США).

Российская биатлонистка Валерия Васнецова обратилась к критикам перед спринтом.

«Внимание! Важный пост для всех «диванных и многознающих» любителей биатлона! 14 февраля, в День всех влюблённых (а мы ведь так сильно любим друг друга), состоится спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити!

Всех желающих, кто настоятельно рекомендовал мне больше никогда не брать в руки оружие и забыть про спорт, приглашаю принять участие вместо меня! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырного «принглса» и «искренне» вас поддерживать.

Вы получите массу эмоций и невероятных ощущений. Вы почувствуете, как с каждым метром дистанции отказывает каждая часть вашего тела, ощутите приятный вкус крови и невероятное жжение в легких, ваши слюнки станут вязкими и буду вываливаться изо рта, мило развеваясь по ветру. А ваши пальчики так подмерзнут, что потом вы почувствуете приятное ощущение того, как будто с вас сдирают ногти.

You are welcome, my friends!», - написала Васнецова в своем инстаграме.

#васнецова валерия#кубок мира по биатлону#женская сборная россии по биатлону
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта