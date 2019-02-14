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Биатлон14 февраля 2019 22:42Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Ульяна Кайшева: Очень тяжело выступать на такой высоте

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

— Я получила печальный урок на подобной высоте и начала гонку очень спокойно, чтобы завершить ее на нормальной скорости. Очень тяжело выступать на такой высоте, приходится в какой-то степени мучиться с сознанием, еще в глазах темнеет. Я начала на втором круге сильно напрягаться, поэтому было тяжело в стрельбе, — рассказала Кайшева в эфире телеканала «Матч Арена».

Напомним, что Кайшева заняла по итогам гонки 20-е место. Победительницей стала норвежка Марте Олсбю с результатом 19 минут 47,6 секунды.

#кайшева ульяна#кубок мира по биатлону#солт-лейк сити
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