Гараничев первым из россиян стартует на дистанции в спринте в Солт-Лейк-Сити

Биатлон 15 февраля 2019 08:31 Источник: IBU Автор: Гичунцев Артур

Гонка начнется в 21:15 по московскому времени.

Сегодня, 15 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км, где спортсменам придется пройти два огневых рубежа.

Как с сообщил официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU), первым из россиян в гонку вступит Евгений Гараничев, у него второй стартовый номер. Далее на дистанцию уйдут Эдуард Латыпов (12-й), Александр Логинов (18-й), Александр Поварницын (24-й), Сергей Корастылёв (42-й) и Юрий Шопин (77-й).

Отметим, что лидер российской команды Логинов в общем зачете КМ идет на втором месте. А тройку сильнейших замыкает француз Мартен Фуркад, который решил пропустить североамериканские этапы.

Добавим, что этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится 17 февраля.