Кристиансен выиграл спринт на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити, Гараничев – 15-й

Биатлон 15 февраля 2019 22:36

В рамках 8-го этапа Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити завершился мужской спринт.

Гонку выиграл норвежец Ветле Кристиансен, преодолевший дистанцию за 23 минуты 29,7 секунды без промахов.

Вторым с отставанием 1,3 секунды и одним промахом стал француз Симон Дестье, а замкнул тройку лидеров немец Роман Реес (+22,4, один промах).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 15-е место. Александр Поварницын – 24-й, Александр Логинов – 28-й, Эдуард Латыпов – 48-й, Юрий Шопин – 55-й, Сергей Корастылев – 77-й.

Солт-Лейк-Сити, США

Кубок мира

8-й этап

Спринт

Мужчины, 10 км

1. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 23.29,7 (0+0)

2. Симон Детье (Франция) – + 1,3 (1+0)

3. Роман Реес (Германия) – +22,4 (0+1)

4. Эрик Лессер (Германия) – +23,0 (0+0)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) – +41,5 (0+4)

6. Кентен Фийон Майе (Франция) – +42,9 (0+1)

7. Лукас Хофер (Италия) – +46,3 (1+0)

8. Беньямин Вегер (Швейцария) – +49,3 (0+1)

9. Антонен Гигонна (Франция) – +52,7 (0+1)

10. Йоханнес Дале (Норвегия) – +56,5 (0+2)

…15. Евгений Гараничев (Россия) – +1.07,3 (1+0)

…24. Александр Поварницын (Россия) – +1.27,4 (0+0)

…28. Александр Логинов (Россия) – +1.32,6 (0+3)

…48. Эдуард Латыпов (Россия) – +2.19,5 (2+1)

…55. Юрий Шопин (Россия) – +2.34,1 (1+1)

…77. Сергей Корастылев (Россия) – +3.34,6 (3+2)