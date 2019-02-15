Кристиансен выиграл спринт на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити, Гараничев – 15-й - Советский спорт
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Биатлон15 февраля 2019 22:36

Кристиансен выиграл спринт на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити, Гараничев – 15-й

В рамках 8-го этапа Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити завершился мужской спринт.

Гонку выиграл норвежец Ветле Кристиансен, преодолевший дистанцию за 23 минуты 29,7 секунды без промахов.

Вторым с отставанием 1,3 секунды и одним промахом стал француз Симон Дестье, а замкнул тройку лидеров немец Роман Реес (+22,4, один промах).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 15-е место. Александр Поварницын – 24-й, Александр Логинов – 28-й, Эдуард Латыпов – 48-й, Юрий Шопин – 55-й, Сергей Корастылев – 77-й.

Солт-Лейк-Сити, США
Кубок мира
8-й этап
Спринт
Мужчины, 10 км

1. Ветле Кристиансен (Норвегия) – 23.29,7 (0+0)
2. Симон Детье (Франция) + 1,3 (1+0)
3. Роман Реес (Германия) +22,4 (0+1)
4. Эрик Лессер (Германия) +23,0 (0+0)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) +41,5 (0+4)
6. Кентен Фийон Майе (Франция) +42,9 (0+1)
7. Лукас Хофер (Италия) +46,3 (1+0)
8. Беньямин Вегер (Швейцария) +49,3 (0+1)
9. Антонен Гигонна (Франция) +52,7 (0+1)
10. Йоханнес Дале (Норвегия) +56,5 (0+2)
…15. Евгений Гараничев (Россия) – +1.07,3 (1+0)
…24. Александр Поварницын (Россия) +1.27,4 (0+0)
…28. Александр Логинов (Россия) +1.32,6 (0+3)
…48. Эдуард Латыпов (Россия) +2.19,5 (2+1)
…55. Юрий Шопин (Россия) +2.34,1 (1+1)
…77. Сергей Корастылев (Россия) +3.34,6 (3+2)

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