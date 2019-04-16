Трехкратный призер чемпионата мира Максим Максимов может стать тренером мужской сборной России по биатлону.
Сообщается, что 39-летний Максимов будет отвечать в сборной за функциональную и стрелковую подготовку.
Главным тренером и старшим тренером мужской сборной России остается Анатолий Хованцев. Его помощник Артем Истомин сохранит свой пост.
Напомним, что Максимов завершил спортивную карьеру в 2012 году. Состав тренерского штаба сборной России на следующий сезон должен быть утвержден правлением Союза биатлонистов России в четверг.
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