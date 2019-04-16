Максимов может стать тренером мужской сборной России по биатлону - Советский спорт
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16 апреля 2019 20:14БиатлонСметанникова Дарья

Максимов может стать тренером мужской сборной России по биатлону

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).

Трехкратный призер чемпионата мира Максим Максимов может стать тренером мужской сборной России по биатлону.

Сообщается, что 39-летний Максимов будет отвечать в сборной за функциональную и стрелковую подготовку.

Главным тренером и старшим тренером мужской сборной России остается Анатолий Хованцев. Его помощник Артем Истомин сохранит свой пост.

Напомним, что Максимов завершил спортивную карьеру в 2012 году. Состав тренерского штаба сборной России на следующий сезон должен быть утвержден правлением Союза биатлонистов России в четверг.

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