Дмитрий Васильев: Профессиональный спорт должен быть только для здоровых людей - Советский спорт
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21 апреля 2019 01:14Биатлон

Дмитрий Васильев: Профессиональный спорт должен быть только для здоровых людей

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о лыжниках, принимающих противоастматические препараты.

- Мое мнение уже давно известно: я много лет говорю, что нужно запретить любое использование запрещенных препаратов в независимости - больной человек, не больной человек. Если он так сильно болен, он должен либо закончить со спортом, либо пойти выздороветь, а потом вернуться обратно в большой спорт. Я считаю, что большой профессиональный спорт должен быть только для здоровых людей. Это мое глубокое убеждение, - приводит слова Васильева Sobesednik.ru.

Ранее бывший тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре резко высказался против норвежских лыжников, принимающих противоастматические препараты.

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