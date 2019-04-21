Дмитрий Васильев: Профессиональный спорт должен быть только для здоровых людей

- Мое мнение уже давно известно: я много лет говорю, что нужно запретить любое использование запрещенных препаратов в независимости - больной человек, не больной человек. Если он так сильно болен, он должен либо закончить со спортом, либо пойти выздороветь, а потом вернуться обратно в большой спорт. Я считаю, что большой профессиональный спорт должен быть только для здоровых людей. Это мое глубокое убеждение, - приводит слова Васильева Sobesednik.ru.
Ранее бывший тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре резко высказался против норвежских лыжников, принимающих противоастматические препараты.
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