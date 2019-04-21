Дмитрий Васильев: Профессиональный спорт должен быть только для здоровых людей

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде «Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

«Локомотив» против ЦСКА: три травмы, юмор Семина и грусть Гончаренко Тренеры дали мощную пресс-конференцию после матча.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

«Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»? Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита, а также очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф.

«Вашингтон», ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)! Пятый матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» пройдет 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Дзюба забил два в Краснодаре! Видео всех голов 24-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 24-го тура чемпионата России.

«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются провалом Теперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме С 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Александр Крылов: Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его! Председатель совета директоров «Авангарда» – о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.