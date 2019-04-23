Сергей Чепиков: Сборная России начнет подготовку к сезону после майских праздников

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал о том, когда сборная России начнет подготовку к новому сезону.
«Первый сбор национальной команды состоится сразу после майских праздников, – приводят «Известия» слова Чепикова. – Мужская и женская команды будут тренироваться в Белокурихе.
В прошлом сезоне подготовка у ребят не была полноценной. Выборы президента СБР были назначены только на 18 мая 2018 года. Победившее в них руководство лишь ближе к лету смогло назначить новый тренерский состав и определиться с планами подготовки. В этом году у нас все стабильнее».
Отметим, что по предварительному календарю первый этап Кубка мира пройдет с 1 по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).
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