Списки тренерского штаба сборных команд утверждены и согласованы с Министерством спорта РФ На состоявшейся во вторник встрече президента СБР Владимира Драчева и главного тренера сборной страны Анатолий Хованцева с министром спорта РФ Павлом Колобковым были согласованы списки тренерского штаба основных и резервных национальных команд России.

В ходе двухчасовой встречи были обсуждены итоги прошедшего сезона, а также планы подготовки к сезону 2019/2020 и Олимпийским играм-2022. Одобрен предварительный состав основной и резервной команд для централизованной подготовки – он будет опубликован, после окончательного утверждения, в пятницу.

Что касается, утвержденного Правлением Союза биатлонистов России состава тренерского штаба, он не вызвал возражений.

Главным тренером мужской сборной команды в сезоне 2019/2020 остается Анатолий Хованцев. Его помощниками утверждены Артем Истомин и Максим Максимов, работавший в последнее время со сборной ЯНАО.

Тренерский штаб женской сборной не претерпел изменений и продолжит работы в составе – Виталий Норицын (главный тренер) Леонид Гурьев и Николай Загурский (помощники).

Мужской резервной командой будут руководить Сергей Белозеров и Сергей Идинов.

В женской резервной команде произошли некоторые изменения – Сергею Коновалову будет помогать Евгений Куваев работавший в разное время со сборными командами в качестве специалиста комплексно-научной группы.

Решение о составе тренерского штаба юниорских и юношеских сборных будет принято позже.

Подготовку к новому основная и резервная команды начнут с восстановительного сбора в Белокурихе (Алтайский край). Резервная команда будет заниматься там с 12 по 27 мая, а основная сборная – с 14 по 30.

В ходе встречи руководителей СБР и Минспорта обсуждался также план совместной работы на международной арене и развития биатлона в регионах России.