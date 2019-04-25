Сергей Чепиков: Падин покидает резервную сборную России - Советский спорт
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25 апреля 2019 12:58БиатлонСметанникова Дарья

Сергей Чепиков: Падин покидает резервную сборную России

Андрей Падин отработал с женской резервной командой всего год.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков сообщил, что Андрей Падин покидает пост наставника женской резервной сборной. Его место займет Евгений Куваев.

«Андрей Падин покидает резервную сборную. Это решение принималось на тренерском совете. Резервной сборной нужна «свежая кровь», поэтому выбор пал на молодого специалиста Евгения Куваева», - цитируют Чепикова «Известия».

Падин отвечал за функциональную подготовку резервной сборной России. Виктория Сливко под его руководством выиграла Кубок IBU.

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